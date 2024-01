Telekom Austria Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs der Telekom Austria hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationsdienste-Sektor eine Überperformance von 42,15 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 15,85 Prozent, wobei Telekom Austria aktuell 41,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was der Aktie eine Einschätzung von "Neutral" einbringt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Telekom Austria von 8 EUR als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +16,11 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,44 EUR auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telekom Austria-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telekom Austria.