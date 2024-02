Telekom Austria Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Telekom Austria ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen dominierten dabei vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild der Aktie. Bei Telekom Austria wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich eine negative Bewertung.

Die Dividendenrendite von Telekom Austria liegt derzeit bei 4,15 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,37 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telekom Austria beträgt derzeit 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.