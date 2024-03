Telekom Austria Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Telekom Austria-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse bewertet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 7,02 EUR liegt. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 7,5 EUR bedeutet dies einen Unterschied von +6,84 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 7,89 EUR, was einer Abweichung von -4,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Telekom Austria-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend negative Meinungen zur Telekom Austria. In den letzten Tagen gab es drei positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die aktuellen Unternehmensnachrichten sind größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Telekom Austria mit 4,15 Prozent 1,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Damit wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telekom Austria liegt bei 77,63, was als überkauft eingestuft wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Telekom Austria daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".