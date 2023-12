Telekom Austria Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ermittelt. Telekom Austria wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 48,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 22,22, was darauf hinweist, dass Telekom Austria überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Einschätzung von Aktien zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat Telekom Austria eine durchschnittliche Aktivität gezeigt und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Telekom Austria daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche ist Telekom Austria in den letzten 12 Monaten um 47,23 Prozent gestiegen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 13,65 Prozent, wobei Telekom Austria um 46,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

Darüber hinaus wurde Telekom Austria in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält Telekom Austria daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.