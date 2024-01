Telekom Austria Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Telekom Austria in den letzten Wochen weitgehend unverändert geblieben ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Telekom Austria ergibt in einem Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 25, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 29,25 und bestätigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und die Nutzer der sozialen Medien vor allem neutrale Themen diskutiert haben. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Im Branchenvergleich zur Telekommunikationsdienste-Branche zeigt sich, dass Telekom Austria mit einer Rendite von 62,36 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über dem Branchendurchschnitt von 15,38 Prozent liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

