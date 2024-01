Telekom Austria Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von Telekom Austria in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies. Daher wird sie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Telekom Austria insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Telekom Austria aktuell bei 6,81 EUR verzeichnet. Dadurch erhält die Aktie die Bewertung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 7,64 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +12,19 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 7,05 EUR, was einer Differenz von +8,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit ebenfalls "Gut" aus.

Im Branchenvergleich erzielte die Telekom Austria in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,32 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite mit 46,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Telekom Austria ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Telekom Austria anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 48,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 22,22, was darauf hindeutet, dass die Telekom Austria überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Telekom Austria somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.