Telekom Austria Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie der Telekom Austria eine Rendite von 44,21 Prozent, was 35,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,18 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 7,56 Prozent, und die Telekom Austria liegt aktuell 36,65 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, aufgrund der Überperformance.

Die Dividendenrendite der Telekom Austria liegt derzeit bei 4,78 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,34 Prozent zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,49 liegt die Telekom Austria unter dem Branchendurchschnitt von 51,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt ist überwiegend positiv für die Telekom Austria. In den letzten zwei Wochen wurde an vier Tagen überwiegend positiv diskutiert, während überwiegend neutral an einem Tag und überhaupt nicht negativ diskutiert wurde. Aktuell zeigen auch die Diskussionen der letzten Tage, dass die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert sind, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält. Insgesamt bekommt die Telekom Austria somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.