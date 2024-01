Telekom Austria Aktie: Es wird konkret!

Die Telekom Austria notiert derzeit bei 7,65 EUR, was einer Entfernung von +12,17 Prozent vom GD200 (6,82 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,11 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand +7,59 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Telekom Austria-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bei Telekom Austria in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Allerdings standen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Telekom Austria im letzten Jahr eine Rendite von 62,36 Prozent erzielt, was 48,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 14,02 Prozent, und die Telekom Austria liegt aktuell 48,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Telekom Austria-Aktie hat einen Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Telekom Austria überverkauft ist und daher auch auf dieser Basis mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telekom Austria.