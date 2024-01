Telekom Austria Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Er dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telekom Austria-Aktie liegt bei 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 29,63, was darauf hinweist, dass die Telekom Austria überverkauft ist, und daher mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für die Telekom Austria.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Telekom Austria derzeit ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,9 EUR, während der Aktienkurs bei 8,08 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,1 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 7,52 EUR um +7,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat die Telekom Austria eine Rendite von 57,75 Prozent erzielt, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Rendite mit 42,15 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält die Telekom Austria ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung. Daher erhält die Telekom Austria-Aktie in beiden Kategorien ein "Neutral"-Rating.