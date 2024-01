Telekom Austria Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Telekom Austria-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 6,88 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 8,07 EUR liegt, was einem Unterschied von +17,3 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Vergleichs erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,39 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,2 Prozent), wodurch die Telekom Austria-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, und über positive Diskussionen wurde nicht berichtet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Bezug auf die Telekom Austria diskutiert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 6,9, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird die Telekom Austria-Aktie daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, weshalb die Aktie in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Telekom Austria-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.