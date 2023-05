Telekom Aktie: 30 Milliarden Euro!

Telekom und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) haben eine Kooperation vereinbart, um bis zum Jahr 2030 etwa sieben Millionen Mieter in Deutschland mit schnellerem Internet über Glasfaseranschlüsse zu versorgen. Dies gaben beide Unternehmen in einem gemeinsamen Positionspapier bekannt, wie von den Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet wird. Etwa ein Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland wird von GdW bewirtschaftet, darunter auch gemeinnützige Wohnungsunternehmen. Diese sieben Millionen Mieter sollen in den nächsten sieben Jahren kostenlose Glasfaseranschlüsse erhalten. Die Anschlüsse sollen für verschiedene Anbieter offen sein und keine vertraglichen Verpflichtungen mit sich bringen. Dadurch sollen auch Kunden anderer Anbieter Zugang zu den neuen Netzen erhalten können.

Zu diesem...