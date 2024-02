Telefonica löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,21 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,365 EUR liegt, was einem Unterschied von +7,01 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 2,35 EUR, was einer Nähe zum letzten Schlusskurs von +0,64 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Telefonica-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica mit einem Wert von 28,5 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,28. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,66 Prozent, was 2,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Telefonica-Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Telefonica zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Telefonica-Aktie anhand der technischen und fundamentalen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet, während sie für den RSI mit "Neutral" eingestuft wird.