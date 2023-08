Telefonica Quartalsbilanz in 97 Tagen: Gewinn- und Umsatzzahlen im Fokus der Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz des Telefonica Unternehmens mit Sitz in München, Deutschland steht in nur 97 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Telefonica Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,42 Mrd. EUR und wird bald seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die meisten Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz 2,08 Mrd. EUR, für dieses Quartal wird ein Anstieg um +2,80 Prozent auf 2,14 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um 0,00% sinken und sich auf 39,00 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen der Analysten eher...