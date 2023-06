Telefonica: Potenzial von +13,93% laut Analysten – Kursziel 2,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Telefonica hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtergebnis von +0,62%. Doch was erwarten die Bankanalysten für die Zukunft?

Das mittelfristige Kursziel für Telefonica liegt bei 2,96 EUR und damit um +13,93% über dem aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Zwei Analysen bewerten die Aktie als starkem Kauf und weitere zwei als Kauf. Zwölf Experten sehen sie als “Halten” an und sieben vergeben das Rating “Verkauf”. Zwei Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,80.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Investition birgt Risiken.