Telefonica: Potenzial von +11,28% - Kursziel bei 4,28 EUR

Telefonica-Aktien werden derzeit nicht richtig bewertet. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 4,28 EUR und bietet damit eine Chance auf ein Kurspotenzial von +11,28%.

• Telefonica: Am 01.08.2023 mit -0,80%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,45

Am gestrigen Tag sank der Aktienkurs von Telefonica um -0,80%. In den letzten fünf Handelstagen stieg er jedoch insgesamt um +0,84%, was eine relativ neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt.

Die Analysten haben unterschiedliche Meinungen bezüglich des zukünftigen Kurses der Aktie. Fünf Experten empfehlen einen starken Kauf und weitere acht sehen die Aktie als kaufenswert an. Der Großteil (15) hat sich für ein Halten entschieden und nur zwei raten zum Verkauf sowie eine Person ist sogar davon überzeugt sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit...