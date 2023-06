Telefonica: Potenzial von +10,00% - Kursziel bei 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,77%, was zu einer wöchentlichen Summe von -2,06% führt. Die Stimmung am Markt ist aktuell pessimistisch. Doch Analysten glauben an das Potential der Aktie.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 4,28 EUR und eröffnet somit Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +10%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

5 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere 9 setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Position beziehen sich 14 Experten mit einem Rating “halten”. Nur noch wenige folgen einer negativen Meinung zur Aktie.

Das positive Verhältnis zwischen optimistischen und pessimistischen Analysten beträgt dabei erfreuliche +45,16%.

Abschließend lässt sich festhalten:...