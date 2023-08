Telefonica: Potenzial für eine Aufwärtsbewegung - Kursziel von 4,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt bei 4,26 EUR und eröffnet Investoren ein mögliches Gewinnpotenzial von +11,52%.

• Telefonica: Steigerung um +0,66% am 30.08.2023

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,45

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Telefonica einen Anstieg um +0,66%, während sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt im Plus lag (+3,52%). Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Markt gegenwärtig relativ optimistisch ist.

Obwohl es bereits zu einer positiven Trendentwicklung gekommen ist, teilen nicht alle Bankanalysten die Meinung einer zukünftigen Aufwärtsbewegung. Derzeit sind jedoch fünf Experten der Ansicht und empfehlen einen Kauf des Wertpapiers.

Zusätzlich sehen acht weitere Analysten das Potenzial für eine positive...