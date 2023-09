Telefonica: Potenzial für Kursziel von 4,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die gestrige Kursentwicklung der Telefonica Aktie am Finanzmarkt betrug +1,36%, was zu einer Summe von +4,95% in fünf Handelstagen führte. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Telefonica Aktie wird im Durchschnitt von Bankanalysten auf 4,18 EUR geschätzt. Ein möglicher Anstieg bis zu diesem Niveau würde ein Potential von +5,90% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell halten sich 38,71% der Analysten immer noch an eine positive Empfehlung für die Aktie. Unter ihnen sind fünf Experten sehr optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktien sowie sieben weitere Analysten mit einer eher zurückhaltenden Kaufempfehlung.

16 weitere Experten haben die Bewertung “halten” vergeben während zwei andere immer noch...