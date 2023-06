Telefonica: Potenzial für Kurswachstum - 2,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die gestrige Börse brachte für die Telefonica-Aktie eine positive Entwicklung von +0,90%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen rückläufigen Trend von -1,33%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Trotzdem glauben Analysten daran, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 2,96 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial für Investoren in Höhe von +14,37% besteht.

• Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs um +0,90%

• Das Kursziel beträgt 2,96 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2.80

Analysten sind geteilter Meinung darüber, ob diese Prognose realistisch ist oder nicht. Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie als starke Kaufempfehlung und weitere zwei Analysten sehen die Telefonica positiv als “Kauf” eingestuft an. Zwölf weitere Experten halten sich neutral mit einer...