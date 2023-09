Telefonica: Potenzial für Kursgewinne - 4,18 EUR als Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie ist derzeit nach Expertenmeinung unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 4,18 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +8,07%.

• Am 28.09.2023 stieg die Aktie um +0,08%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42

Am letzten Handelstag konnte Telefonica einen Anstieg von +0,08% verzeichnen und schließt sich damit den Ergebnissen der vergangenen fünf Tage mit einem Verlust von -4,30% an. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Einschätzung ist jedenfalls eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Telefonica beträgt aktuell 4,18 EUR laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft, können Investoren eine potentielle Rendite von +8,07% erzielen. Nicht alle Analysten...