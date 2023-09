Telefonica: Potenzial für Kursanstieg auf 2,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +3,43% hingelegt. Insgesamt beläuft sich das Plus der vergangenen fünf Handelstage auf +1,82%. Die Stimmung am Markt ist momentan recht optimistisch und die Aktie wird als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel von Telefonica liegt bei 2,14 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, ergibt sich ein potenzielles Kurswachstum von +21,32%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Derzeit empfehlen 1 Analyst(en) den Kauf der Aktie und 14 bewerten sie neutral mit “halten”. Allerdings sind noch immer 9 Experten der Auffassung, dass es an der Zeit ist zu verkaufen. Für zwei weitere Analyst(en) müsste sogar sofort ein Verkauf erfolgen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von...