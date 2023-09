Telefonica: Potenzial für Kursanstieg - 2,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die jüngste Entwicklung der Telefonica-Aktie wird von Analysten als unangemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +21,07% über dem aktuellen Wert.

• Telefonica: Steigt um +0,14% am 20.09.2023

• Aktuelles Kursziel von Telefonica beträgt 2,14 EUR

• Guru-Rating für Telefonica bleibt stabil bei 2,58

Am Finanzmarkt konnte die Aktie von Telefonica gestern ein Plus von +0,14 % verbuchen und erreichte damit eine Gesamtperformance innerhalb der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – in Höhe von -1,20%. Derzeit trägt der Markt eine eher pessimistische Einstellung zur Schau.

Ob Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die eindeutige Stimmung lässt auf jeden Fall darauf schließen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 2,14 EUR.

Dem Durchschnitt nach sind sich Bankanalysten...