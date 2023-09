Telefonica: Neue Einschätzung von Experten - Kursziel 2,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Finanzmarkt nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Wert um +22,85% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 12.09.2023 stieg die Telefonica-Aktie um +2,14%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 2,14 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 2,58 unverändert

Gestern verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +2,14%, was zu einem kumulierten Ergebnis in den vergangenen fünf Handelstagen führte – eine vollständige Woche am Markt – und einem neutralen Trend entspricht.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet hätten oder nicht. Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Aktuell lautet das mittelfristige Kursziel für Telefonica auf 2,14 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass...