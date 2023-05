Telefonica: Kursziel von 4,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Telefonica aktuell nicht richtig bewertet ist. Der wahre Wert liegt bei einem Kursziel von 4,39 EUR – was einem Potenzial von +11,85% entspricht.

• Am 19.05.2023 hat Telefonica eine Kursentwicklung von -0,23% verzeichnet

• Guru-Rating bleibt bei 3,42

• Analysten empfehlen zu kaufen oder halten

Obwohl Telefonica gestern am Finanzmarkt mit einer leichten Abnahme (-0,23%) konfrontiert war und in den vergangenen fünf Handelstagen ein neutraler Trend festgestellt wurde (mit -0,03%), glauben Bankanalysten weiterhin an das Potenzial dieser Aktie.

Aktuell sehen fünf Analysten die Aktie als stark kaufenswert an und neun weitere Experten vertreten dieselbe Meinung optimistisch aber ohne Euphorie. Insgesamt haben sich dreizehn Analysten für “Halten” ausgesprochen während nur zwei...