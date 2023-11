Telefonica: Kursziel von 4,18 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Am Finanzmarkt verzeichnete Telefonica gestern einen Anstieg um +0,16%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Gesamtsteigerung auf +0,58%, was auf eine relativ neutrale Marktsituation hindeutet.

Die Bankanalysten sehen mittelfristig ein Kurspotenzial von +8,68% für die Aktie bei einem aktuellen Kursziel von 4,18 EUR. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung positiv gegenüber eingestellt.

Von insgesamt 29 analysierenden Experten empfehlen derzeit 9 die Aktie zum Kauf und weitere 15 halten sie für stabil. Hingegen sprechen sich immer noch 4 Analysten für einen Verkauf aus und einer ist sogar der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf angebracht wäre. Dies zeigt jedoch weiterhin eine positive Stimmung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +31,03%.

Zusätzlich bestätigt das bewährte Trend-Indikator "Guru-Rating" diese positive Entwicklung durch seine Konstanz auf dem Wert

