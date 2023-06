Telefonica: Kursziel von 2,96 EUR definiert

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica-Aktie wird nach Ansicht der Analysten am Finanzmarkt momentan nicht angemessen bewertet. Das wahre Kurspotenzial würde bei +13,45% vom aktuellen Preis liegen.

• Am 06.06.2023 verzeichnete Telefonica einen Rückgang von -1,02%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 2,96 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,80

Das vergangene Handelstag brachte für die Aktie von Telefonica eine negative Entwicklung in Höhe von -1,02%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – summieren sich auf -0,99%, was darauf hindeutet dass der Markt zurzeit eher neutral eingestellt ist.

Obwohl sie erwartet hatten dass sich das anders entwickelt hätte sind Bankanalysten eindeutig optimistisch gestimmt. Demnach liegt das mittelfristige Ziel für den Preis der Aktie bei 2,96 EUR und somit bietet sich...