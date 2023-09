Telefonica: Kursziel von 2,14 EUR - ein Potenzial von mehr als 25%

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der gestrige Handelstag am Finanzmarkt brachte für die Aktie von Telefonica eine negative Kursentwicklung von -1,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -2,26%, was auf eine derzeit eher pessimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 2,14 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, könnten Anleger ein Potenzial in Höhe von +25,29% haben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Entwicklung.

Aktuell empfehlen nur wenige Experten einen Kauf der Aktie (3,85%). Die Mehrheit bewertet sie als “halten” (71%) und einige sehen sie als Verkaufskandidaten an (24%). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,58.

Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen sich weiterhin positiv entwickeln wird.