Telefonica: Kursziel bei 4,39 EUR

Telefonica-Aktien sind nach Ansicht von Branchenexperten derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt um +10,64% über dem aktuellen Stand.

• Telefonica verzeichnete am 29.05.2023 einen Anstieg von +0,99%

• Das Kursziel für Telefonica beträgt 4,39 EUR

• Guru-Rating für Telefonica bleibt unverändert bei 3,42

Gestern konnte die Aktie von Telefonica an der Börse eine Kurssteigerung von +0,99% verbuchen. Damit ergibt sich ein Ergebnis von -0,65% in den letzten fünf Handelstagen – also innerhalb einer vollständigen Woche. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Wie haben die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

