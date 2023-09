Telefonica: Kurspotenzial von +21,25%

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Telefonica verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,63%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um insgesamt +3,22%, was auf eine optimistische Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Telefonica liegt bei 2,14 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +21,25%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung: Während ein Analyst die Aktie als starken Kauf empfiehlt und 14 Experten sie halten, raten neun weitere dazu sie zu verkaufen. Zwei Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Dennoch bleibt der Anteil an Analysten mit einer positiven Einschätzung bei immerhin +3,85%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde zuletzt bei 2,58 belassen.