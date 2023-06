Telefonica: Kurspotenzial von 16,75% auf 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica hat gestern an Wert gewonnen und verblieb damit in einem schwachen Trend. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -5,42%. Einige Analysten sind der Meinung, dass der Markt aktuell zu pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für Telefonica liegt bei 4,28 EUR. Wenn dies zutrifft, würde sich ein Kurspotenzial von +16,75% ergeben und Investoren könnten davon profitieren. Derzeit empfehlen 5 Bankanalysten einen Kauf der Aktie und weitere 9 sehen sie optimistisch aber nicht euphorisch als kaufenswert an.

Ein Guru-Rating ergab eine positive Einschätzung zur Performance des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr mit einem Rating von 3,48. Dies zeigt immerhin einen positiven Trend bezüglich der Zukunftsprognosen für das Unternehmen.