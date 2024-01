Telefonica-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Telefonica wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,68 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und der Aktie ein "Gut"-Rating gibt. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Telefonica auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Telefonica somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien können Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Telefonica festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich bei Telefonica eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von +0,34 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit dem aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von +1,41 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Telefonica ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.