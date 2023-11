Telefonica Deutschland mit so viel Neukunden wie seit Ende 2021 nicht mehr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland (O2) hat im abgeschlossenen Quartal so viele Neukunden für sich gewonnen wie seit Ende 2021 nicht mehr. Von Juli bis September zählte der MDax-Konzern nach Abzug von Kündigungen knapp 400 000 Mobilfunkverträge mehr, wie er am Dienstag in München mitteilte. "Nach einem starken dritten Quartal sind wir voll auf Kurs, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen", sagte Konzernchef Markus Haas.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreswert um 2,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Zwar ging der Erlös mit Endgeräten zurück. Der werthaltigere Service-Umsatz etwa mit Daten aber kletterte um 3,4 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieben Telefonica Deutschland 665 Millionen Euro, was 3,6 Prozent mehr sind als ein Jahr zuvor. Damit entwickelte sich das Unternehmen wie von Branchenexperten vermutet. Unter dem Strich verfehlte Telefonica Deutschland allerdings die Schätzungen deutlich und verdiente mit 41 Millionen Euro nur zwei Millionen mehr als im Vorjahr.

Mit seiner Zahlenvorlage gab Telefonica Deutschland den Startschuss unter den deutschen Telekomunternehmen. An diesem Donnerstag legt Deutsche Telekom ihre Zahlen vor, die United-Internet-Tochter 1&1 ist am Freitag an der Reihe. Der britische Anbieter Vodafone präsentiert die Ergebnisse seines wichtigsten Marktes Deutschland kommenden Dienstag./ngu/he