Telefonica Brasil ADR Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Telefonica Brasil bleibt neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica Brasil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,61 USD liegt - ein Unterschied von +13,35 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem wurde eine negative Stimmungsänderung festgestellt, wodurch die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Telefonica Brasil weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält das Telefonica Brasil-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating.