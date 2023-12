Telefonica Brasil ADR Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Telefonica Brasil-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter geworden ist. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert. Daher erhält die Aktie ein Gesamtrating von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Telefonica Brasil-Aktie aktuell bei 19,03 liegt und damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Telefonica Brasil derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 7,26 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Telefonica Brasil-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Handelstagen als auch in den letzten 25 Handelstagen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt die Gesamtanalyse der Telefonica Brasil-Aktie auf ein "Neutral"-Rating schließen.