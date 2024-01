Telefonica Brasil ADR Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Telefonica Brasil gab es in den sozialen Medien zuletzt vor allem negative Meinungen. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Telefonica Brasil beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Telefonica Brasil vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Telefonica Brasil. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 7,53 Prozent und ein mittleres Kursziel von 11 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica Brasil beträgt aktuell 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Telefonica Brasil-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 13,16 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt wird jedoch ein "Neutral"-Rating vergeben, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt positive Bewertung durch institutionelle Analysten und in den Bereichen Fundamentalanalyse und technische Analyse für die Aktie von Telefonica Brasil.