Telefonica: Bankanalysten sehen Kursziel von 2,96 EUR

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Telefonica wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 2,96 EUR – eine Steigerung um +20,72% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Telefonica: Am 01.08.2023 mit einem Anstieg von +0,04%

• Guru-Rating für Telefonica unverändert bei 2,88

• Positive Einschätzung durch 15,38% der Analysten

Am Vortag verzeichnete Telefonica an der Börse einen Anstieg um +0,04%. Damit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – auf -0,73%. Die Marktstimmung ist neutral.

Obwohl nicht alle Experten dieser Meinung sind und die jüngste Kursentwicklung als neutral bewerten, prognostizieren Bankanalysten ein Potenzial für Investoren in Höhe von +20,72%, wenn das mittelfristige Ziel erreicht wird.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der...