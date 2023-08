Telefonica: Aufwärtspotenzial von +20,00% - Kursziel bei 4,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die gestrige Kursentwicklung von Telefonica am Finanzmarkt betrug -7,24%, wodurch sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -10,13% summierten. Der Markt scheint momentan relativ pessimistisch zu sein und auch die Meinungen der Analysten sind unterschiedlich.

Das mittelfristige Kursziel liegt jedoch bei 4,26 EUR und bietet damit ein Potential von +20,00%. Fünf Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und acht Experten bewerten sie ebenfalls optimistisch. Weitere 15 haben eine neutrale Position eingenommen und lediglich zwei sehen Verkaufsvorteile. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,45 unverändert.

Es besteht also immer noch ein Anteil an Optimisten in Höhe von +41,94%.