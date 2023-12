Telefonica-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwei Wochen wurde insbesondere positiv über Telefonica diskutiert. Sieben Tage lang dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine tiefgreifende und automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Telefonica insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine "Neutral"-Einstufung für Telefonica. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,32 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,355 EUR) um +1,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,12 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses um +11,08 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Telefonica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,04 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 2,14 Prozent, was einer Outperformance von +7,9 Prozent für Telefonica entspricht. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,71 Prozent, wobei Telefonica 14,75 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 10,77 Prozent liegt Telefonica 5,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.