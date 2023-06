Telefonica: Analysten sind optimistisch - Kursziel 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +0,27% zugelegt und am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,94% hingelegt. Die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Telefonica-Aktie liegt bei 4,28 EUR – was einem Potenzial von +17,07% entspricht.

• Telefonica legt am 19.06.2023 um +0,94% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 4,28 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,48

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten hat die Aktie ein Kaufpotenzial – dieser Meinung sind derzeit 14 Experten (Bewertung “halten” teilen weitere 14). Nur zwei Analysten raten zum Verkauf und einer sogar dazu die Aktie sofort zu verkaufen. Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Haltung gegenüber dem Unternehmen mit einem Anteil von +45,16 % optimistischer Stimmen.

