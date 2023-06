Telefonica: Analysten sind bullish mit Kursziel von 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica erfuhr gestern eine leichte Steigerung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,16%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem minimalen Rückgang von -0,03% führte. Dennoch ist die Stimmung unter Bankanalysten eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Telefonica beträgt 4,28 EUR. Basierend auf diesem Schätzpreis ergibt sich für Investoren ein potenzieller Gewinn von +17,13%. Obwohl das Rating “Kauf” bei 14 Experten und “halten” bei weiteren 14 liegt, gibt es auch einige skeptische Stimmen. Zwei Analysten empfehlen die Aktie sogar zum Verkauf und nur einer fordert einen sofortigen Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating stabil bei 3,48 Punkten. Die Zukunft wird zeigen müssen, ob sich der optimistische Trend fortsetzen lässt oder nicht.