Telefonica: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 2,86 EUR im Visier

Gestern konnte Telefonica an der Börse einen Anstieg um +0,89% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen musste die Aktie jedoch Verluste in Höhe von -3,86% hinnehmen. Diese Entwicklung zeigt eine pessimistische Markteinschätzung.

Doch einige Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 2,86 EUR. Sollten sie recht behalten, könnte sich für Investoren ein Kurspotenzial von +58,36% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Insgesamt haben 15,38 % der Analysten eine positive Einschätzung zu Telefonica. Zwei sprechen gar von einem klaren Kaufsignal und zwei weiteren wird zumindest eine optimistische Haltung attestiert.

14 Experten halten die Aktie dagegen für neutral und sieben weitere empfehlen sogar einen...