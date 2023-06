Telefonica: Analysten sehen Potenzial von +16,78% - Kursziel bei 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie des spanischen Telekommunikationsunternehmens Telefonica erfreut sich laut Experten einer unterbewerteten Stellung am Markt. Die Bankanalysten halten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 4,28 EUR für realistisch und somit ergibt sich ein Kurspotential von +16,78%. Zuletzt verzeichnete Telefonica eine positive Entwicklung um +0,27% am 16.06.2023.

Jedoch ist nicht jeder Experte gleichermaßen optimistisch gestimmt angesichts der vergangenen Handelswoche mit einem Gesamtergebnis von -4,68%. Insgesamt bewerten fünf Analysten die Aktie als stark kaufenswert und weitere neun Experten empfehlen Kauf. Dagegen sind zwei Analysten skeptisch und stufen die Aktie mit “Verkauf” ein; währenddem empfindet nur eine Person den sofortigen Verkauf als notwendig.

Das Gururating bleibt konstant auf dem Level von 3,48.

Es liegt also...