Telefonica: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 2,86 EUR

Die Telefonica Aktie konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verlor an Wert. In der letzten Handelswoche lag die Kursentwicklung bei insgesamt -0,44%. Eine neutrale Stimmung herrscht demnach aktuell vor.

Doch trotzdem sind viele Bankanalysten von einem mittelfristigen Kurspotenzial in Höhe von +66,67% überzeugt. Das durchschnittliche Kursziel liegt somit bei 2,86 EUR.

Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starkes Kaufsignal und weitere zwei Experten raten zum Kauf. Die meisten Bewertungen positionieren sich neutral mit “halten” (14) oder negativ mit “Verkauf” (7). Ein Experte geht sogar so weit, ein sofortiges Verkaufssignal auszusprechen.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 2,88.