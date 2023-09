Telefonica: Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das Kursziel liegt bei 4,18 EUR, was einem Kurspotenzial von +9,02% entspricht.

• Telefonica: Am 01.09.2023 mit +0,26%

• Kursziel bei 4,18 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich bei 3,42

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung verbuchen und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,26%. Insgesamt liegt das Plus in dieser Woche bisher bei +2,54%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Im Durchschnitt sind sich Bankanalysten einig über das mittelfristige Kursziel von Telefonica bei 4,18 EUR und somit einem möglichen Potenzial von +9,02%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Während fünf Analysten die Aktie als Kauf einschätzen und sieben weitere als...