Telefonica: Analysten sehen Kursziel von 4,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telefonica Aktie hat gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt erlebt und verlor -2,32%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Verlust von -2,21%, was auf eine derzeit pessimistische Marktsituation hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird von Bankanalysten bei 4,28 EUR gesehen. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial von +19,59% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage.

Eine Kaufempfehlung geben aktuell 14 Analysten ab (davon 5 mit starker Kaufempfehlung). Neun Experten bewerten das Wertpapier als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”), während es für 14 Analysten bei “halten” bleibt. Nur noch zwei Empfehlungen lauten auf “Verkauf” und einer empfiehlt sogar einen sofortigen...