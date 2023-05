Telefonica: Analysten sehen Kursziel von 2,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die jüngsten Handelstage an der Börse waren für Telefonica wenig erfreulich. Die Aktie hat in fünf Tagen fast 5% an Wert verloren und scheint derzeit eher pessimistisch bewertet zu werden.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung: Sie empfehlen die Aktie mit einem mittelfristigen Kursziel von 2,86 EUR zum Kauf. Dies würde eine potenzielle Rendite von 4,06% bedeuten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,26. Unter den Analysten herrscht dennoch keine einheitliche Meinung – während einige Experten die Aktie als “stark kaufen” oder “kaufen” bewerten, halten sich andere zurück oder sprechen gar eine Verkaufsempfehlung aus.

Insgesamt schätzen jedoch noch immer über ein Drittel aller Analysten das Potenzial der Telefonica-Aktie positiv ein.