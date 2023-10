Telefonica: Analysten sehen Kursziel bei 4,13 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Aktie von Telefonica verzeichnete am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei -0,92%, was auf eine derzeit neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für Telefonica bei 4,13 EUR liegt. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +9,03%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Während fünf Analysten sie als “stark kaufen” einordnen und sechs weitere sie zum Kauf empfehlen aber mit einer gemäßigten Einstellung (“Kauf”), positionieren sich 15 andere als neutral (“halten”). Nur drei Analysten geben ein Verkaufsrating heraus während einer sogar einen sofortigen Verkauf empfiehlt. Demnach bleibt der Anteil optimistischer Stimmen in...