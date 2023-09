Telefonica: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,65% - Kursziel bei 4,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Telekommunikationsfirma Telefonica verlor gestern an der Börse 1,25%. Damit steht das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen mit einem Minus von 4,83% da. Momentan herrscht am Markt eine eher pessimistische Stimmung.

Doch die Analysten in den Bankhäusern sind optimistischer gestimmt. Sie schätzen das mittelfristige Potenzial der Aktie auf ein Kursziel von 4,18 EUR und bieten damit Investoren ein Plus von +7,65%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht und nach dem schwachen Trend der letzten Tage gibt es auch kritische Stimmen.

Derzeit empfehlen jedoch insgesamt zwölf Analysten die Aktie als “Kauf” oder “stark Kauf”, während sechzehn weitere Experten sie als “halten” bewerten. Nur zwei trauen sich ein deutliches “Verkauf”-Rating zu geben und einer ist sogar für einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating...