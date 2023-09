Telefonica: Analysten sehen Kurspotenzial von +3,41% - Kursziel bei 4,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Am gestrigen Tag musste Telefonica am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,93% hinnehmen. Dennoch zeigt sich der Markt derzeit relativ optimistisch und die vergangenen fünf Handelstage schließen mit einem Plus von +1,38%. Die Bankanalysten sind ebenfalls überwiegend positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel für Telefonica bei 4,18 EUR. Wenn sie damit Recht behalten sollten, ergibt sich aktuell ein interessantes Kurspotenzial in Höhe von +3,41%.

• Am 22.09.2023 verliert die Aktie von Telefonica -0,93%

• Das durchschnittliche Rating der Analysten bleibt unverändert bei 3,42

• Für 5 Analysen ist Telefonica als “starker Kauf” empfohlen

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen und es nach wie vor auch kritische Stimmen gibt – insgesamt empfehlen jedoch immerhin 12 Analysten (oder knapp +39%) den Kauf...