Telefonica: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,80% - Zielkurs bei 4,28 EUR

Telefonica konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,21% verzeichnen. Insgesamt hat sich der Aktienkurs in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,98% erhöht. Die Stimmung am Markt scheint derzeit optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Telefonica bei 4,28 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +13,80%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Während 5 Experten die Aktie als starken Kauf einstufen und weitere 9 als Kauf empfehlen, haben sich auch 14 Analysten auf eine neutrale Bewertung festgelegt.

Lediglich 2 Experten raten zum Verkauf und einer geht noch weiter und empfiehlt einen sofortigen Verkauf. Trotzdem bleibt die Mehrheit (+45,16%) optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating für Telefonica ist unverändert geblieben...